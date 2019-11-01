Гривна резко укрепилась: актуальный курс валют на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, по официальному курсу валют Национального банка Украины гривна укрепилась по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора.

В частности, цена 1 доллара составляет 24,82 грн, 1 евро – 27,68 грн. 10 российских рублей стоят 3,89 грн.

В сравнении с 31 октября, курс доллара снизился сразу на 18 копеек и впервые за неделю опустился ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар.

За неделю с 25 октября по 1 ноября гривна укрепилась относительно доллара на семь копеек.

Как ранее сообщал "Апостроф", Национальный банк Украины запланировал с 5 ноября отменить ограничения на покупку валюты и банковских металлов для физических лиц, по мнению экспертов, это облегчит свободу действий на валютном рынке.