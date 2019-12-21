Доллар достиг нового дна: курс валют от НБУ

На субботу, 21 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара на уровне 23,33 грн/долл., что является максимальным значением с января 2016 года.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен в пятницу, 20 декабря, когда доллар упал до значения 23,37 грн/долл.

Официальный курс гривны к евро на субботу, 21 декабря, НБУ установил на уровне 25,88 грн/евро.

Как раньше сообщал "Апостроф", в международном аэропорту "Борисполь" в обменном пункте предлагают обменять иностранную валюту с разницей между покупкой и продажей от 4 до 7 гривен. Доллар покупали по 19 гривен.