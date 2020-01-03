Что происходит с гривной в январе: курс валют от НБУ

В пятницу, 3 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 23,6862 гривны за доллар США.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро составляет 26,422 гривны.

В других банках курс покупки/продажи доллара составляет: "Альфа-банк" - 23.60/24.30, "Приватбанк" - 23.50/24.331, "Райффайзен банк Аваль" - 23.60/24.30.

Как сообщал "Апостроф", появилась забавная инфографика с прогнозом укрепления гривны до 2026 года. Несмотря на стремительный рост курса доллара по отношению к гривне перед Новым годом, эксперты прогнозируют, что укрепление национальной валюты восстановится.

Читайте также на "Апострофе" материал о том, как менялся курс украинской валюты в 2019 году.

Напомним, прошлый год начинался при курсе 28 гривен/доллар. С конца декабря 2019 года гривна резко начала ослабевать.