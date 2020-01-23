Гривна снова начинает падать: курс валют от НБУ на 23 января

В четверг, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна снова начинает падать.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США ослаб на семь копеек - с 24,26 грн за доллар до 24,33 грн. Евро стоит 26,98 грн. Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,92 грн за 10 руб. до 3,93 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Национальном банке Украины обещают в 2020 году проводить политику плавающего курса гривны к доллару, который будет незначительно колебаться, в том числе и в сторону укрепления украинской валюты.

В то же время эксперты считают, что в 2020 году курс гривны вряд ли будет стабильным: укрепление не продлится долго.