Нацбанк изменил курс валют на 6 февраля: что происходит с долларом

В четверг, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна по отношению к доллару продолжает укрепляться.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США повысился на пять копеек - с 24,85 грн за доллар до 24,80 грн. Евро стоит 27,32 грн. Курс гривны к российскому рублю снизился до 3,96 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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