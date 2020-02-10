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Доллар дешевеет: курс валют от Нацбанка на 10 февраля

понедельник, 10 февраля 2020, 08:59
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Фото: УНН

В понедельник, 10 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс доллара - гривна укрепляется.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на четыре копейки - с 24,58 грн за доллар до 24,54 грн. Евро стоит 26,90 грн. Курс гривны к российскому рублю укрепился до 3,85 грн за 10 руб.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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