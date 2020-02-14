Гривна укрепляется: курс валют от Нацбанка на 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна к доллару США повысилась на две копейки, к евро - на 13 копеек.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару установлен на уровне 24,48 грн за доллар. Евро стоит 26,59 грн. Курс гривны к российскому рублю тоже укрепился - с 3,88 грн за 10 руб. до 3,85 грн.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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