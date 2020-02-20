Доллар дорожает: курс валют в Украине на 20 февраля

В четверг, 20 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) изменил курс доллара - валюта дорожает.

Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США ослаб на восемь копеек: с 24,44 грн за доллар до 24,52 грн. Гривна к евро подешевела на шесть копеек - до 26,49 грн. Курс гривны к российскому рублю также ослаб: с 3,83 грн за 10 руб до 3,86 грн.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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