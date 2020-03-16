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Гривна продолжает падение: свежие данные по курсу валют

понедельник, 16 марта 2020, 18:56
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Фото: УНН

В понедельник, 16 марта, котировки гривны к доллару на закритии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривны за доллар. На протяжении дня доллар подорожал на 50 копеек.

Об этом сообщают на сайте Finance.ua.

По состоянию на 16:59 понедельника, 16 марта, средние курсы валют на межбанке были следующими:

доллар США - 26,68 - 26,72 гривны;

евро - 29,62 - 29,66 гривни.

Утром 16 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,22 гривни за доллар. Таким образом на протяжении дня стоимость доллара увеличилась на 50 копеек.

В обменных пунктах котировки гривны к доллару составляют 26,58 - 27,49 гривны за доллар. Евро покупают по 29,43 гривны, продают - по 30,56 гривни.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 16 марта, Нацбанк установил курс на уровне 26,089 гривен за доллар, что на 23 копейки выше курса, установленного в пятницу, 13 марта.

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