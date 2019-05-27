​Что произошло с гривной за выходные: курс от НБУ

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.
На 27 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2647,4780 грн за $100;
2961,7336 грн за 100 евро.
На 24 мая Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2633,5723 грн за $100;
2933,5362 грн за 100 евро.
Таким образом, курс доллара вырос на 14 копеек, курс евро - на 28 копеек.
О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.