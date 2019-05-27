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Названы фантастические доходы Илона Маска за год

понедельник, 27 мая 2019, 10:29

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд. Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы — опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании — $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.

Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:

  • Илон Маск (Tesla), $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);
  • Дэвид Заслав (Discovery Inc.), $129 млн (против $42 млн);
  • Найкш Арора (Palo Alto Networks), $125 млн (данные не указаны);
  • Майкл Херд (Oracle), $108 млн ($41 млн);
  • Сафра Кац (Oracle), $108 млн ($41 млн);
  • Джон Леджер (T-Mobile US), $67 млн ($24 млн);
  • Роберт Айгер (The Walt Disney), $66 млн ($36 млн);
  • Джеймс Хеппельманн (PTC), $50 млн ($11 млн);
  • Фабрицио Фрида (Este Lauder), $48 млн ($18 млн);
  • Вивек Шах (J2 Global), $45 млн (данные не указаны).

Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компаний:

  • Celgene — $263 тыс.;
  • Vertex Pharmaceuticals — $232 тыс.;
  • Facebook — $228 тыс.;
  • Palo Alto Networks — $223 тыс.;
  • Alexion Pharmaceuticals — $223 тыс.;
  • Netflix — $202 тыс;
  • Phillips 66 — $196 тыс.;
  • Servicenow — $192 тыс.;
  • United Therapeutics — $189 тыс.;
  • Anadarko Petroleum — $183 тыс.

Как сообщал "Апостроф. Экономика",Tesla может обанкротиться в течение ближайших десяти месяцев, если не радикально не пересмотрит все расходы.

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