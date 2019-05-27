Названы фантастические доходы Илона Маска за год

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года. Абсолютным лидером стал гендиректор Tesla Илон Маск, вознаграждение которого в сравнении с 2017 годом выросло на 4 575 310% и составило $ 2,284 млрд. Зарплата бизнесмена из этой суммы составила только $55 тыс., остальная часть суммы — опционы на акции компании. При этом средняя заработная плата сотрудников компании — $55,1 тыс. По этому показателю Tesla занимает 138 место рейтинга.
Топ-10 самых высокооплачиваемых глав компаний США:
- Илон Маск (Tesla), $2,284 млрд (против $0,050 млн в 2017 году);
- Дэвид Заслав (Discovery Inc.), $129 млн (против $42 млн);
- Найкш Арора (Palo Alto Networks), $125 млн (данные не указаны);
- Майкл Херд (Oracle), $108 млн ($41 млн);
- Сафра Кац (Oracle), $108 млн ($41 млн);
- Джон Леджер (T-Mobile US), $67 млн ($24 млн);
- Роберт Айгер (The Walt Disney), $66 млн ($36 млн);
- Джеймс Хеппельманн (PTC), $50 млн ($11 млн);
- Фабрицио Фрида (Este Lauder), $48 млн ($18 млн);
- Вивек Шах (J2 Global), $45 млн (данные не указаны).
Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компаний:
- Celgene — $263 тыс.;
- Vertex Pharmaceuticals — $232 тыс.;
- Facebook — $228 тыс.;
- Palo Alto Networks — $223 тыс.;
- Alexion Pharmaceuticals — $223 тыс.;
- Netflix — $202 тыс;
- Phillips 66 — $196 тыс.;
- Servicenow — $192 тыс.;
- United Therapeutics — $189 тыс.;
- Anadarko Petroleum — $183 тыс.
Как сообщал "Апостроф. Экономика",Tesla может обанкротиться в течение ближайших десяти месяцев, если не радикально не пересмотрит все расходы.