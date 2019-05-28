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​В декларациях нардепов нашли ложь на 8,5 млрд гривен

вторник, 28 мая 2019, 13:36

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по итогам проверок деклараций в 2017-2019 годах выявило в декларациях народных депутатов Украины недостоверные сведения на общую сумму в 8,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодня проверены 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами. из них недостоверные сведения выявлены в 77 декларациях.

По итогам проверок НАПК составило и направило в Национальный антикоррупционного бюро (НАБУ) для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений.

По имеющейся информации, 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

Материалы Национального агентства по недостоверных сведений в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование. Также на основании обоснованных выводов НАПК по недостоверных сведений в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Кроме того, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлено недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее НАПК назвало топ-нарушения антикоррупционного законодательства за февраль 2019 года.

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