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​Раскрыта афера с коммунальным имуществом Киева в интересах боевиков

пятница, 19 июля 2019, 16:19
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Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм с присвоения в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах боевиков.

Об этом сообщает Facebook СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице.

"В дальнейшем незаконно отчужденное недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города, реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки. По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.

Как сообщал "Апостроф", "Мотор Сич" обвинили в финансировании боевиков: громкое заявление СБУ.

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