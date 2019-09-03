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Сколько получает народный депутат: опубликована инфографика

вторник, 03 сентября 2019, 16:23
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Материальное обеспечение народного депутата Украины составляет 100 000-150 000 грн в месяц.

Об этом сообщает cost.ua.

В эту сумму входят: должностной оклад, так называемые "депутатские" или вторая зарплата, компенсации на аренду жилья, проезд и телефонные разговоры, фонд на оплату труда помощников и консультантов, которым депутат распоряжается на свое усмотрение.

- Должностной оклад обычного народного депутата - члена комитета без надбавок составляет 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 19 210 грн "грязными" (без уплаты налогов).

- "Депутатские" - возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата. В сумме - это уже почти 40 000 грн ежемесячно без вычета налогов.

"Если учитывать, что с 27 ноября 2014 до 30 июня 2019 народные депутаты Украины восьмого созыва получили из государственного бюджета заработную плату на общую сумму 469 млн 12 200 грн, то средняя заработная плата на одного депутата прошлого созыва составляла ориентировочно 92 000 грн "грязными", - отмечает издание.

- Фонд на помощников-консультантов - 25 прожиточных минимумов в месяц (около 48 000 грн). Депутат может привлечь до 31 помощника, распоряжается фондом он на свое усмотрение.

- Компенсация расходов на проезд по территории Украины. По результатам 2018 сумма этой компенсации составила 90 000 грн в год на одного народного депутата или около 7500 грн в месяц. Воспользовались такой компенсацией в 2018 году 282 народных депутата.

- Компенсация стоимости аренды жилья или съем гостиничного номера. В июне сумма такой компенсации составляла 19 500 грн на одного человека.

- Суточные во время зарубежных командировок. В 2014-2019 гг. депутаты получили 38 млн 253 600 грн на эти цели.

Среди других компенсаций и льгот – оплата телефонных разговоров (почти 5000 грн в 2018-м), деньги на командировки помощников в избирательные округа (8000 грн в 2018-м), аренда помещений в округах для приема граждан (2000 грн в 2018-м) и бесплатное медицинское обслуживание.

Как сообщал "Апостроф", в июле средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 971 грн, что на 1,7% больше июньской (10 783 грн) и на 19,6% выше, чем зарплата в июле прошлого года (9170 грн).

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