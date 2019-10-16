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Freedom Holding Corp. провела листинг на бирже Nasdaq

среда, 16 октября 2019, 13:41
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Брокерская компания Freedom Holding Corp., работающая в Украине под брендом "Фридом Финанс Украина", разместила акции на крупнейшей в США бирже Nasdaq, - сообщили Investory News, - к листингу компания была допущена еще в начале октября. Старт торгов состоялся 15 октября в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщил исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов во время пресс-конференции накануне размещения, листинг не был связан с привлечением капитала.

"Ни компания, ни действующие акционеры на данный момент не имеют большой необходимости привлекать средства и не выпускали новые дополнительные акции. Сейчас в свободном обращении акций более чем на $150 млн. Нам хватает свободных средств, которые находятся в обращении компании. В 1-м финансовом квартале мы заработали $8 млн, и, надеюсь, что удастся демонстрировать хороший результат в дальнейшем. Наша задача - получить хорошую оценку и задать тренд на повышение интереса к нашей компании со стороны инвесторов", - подчеркнул Турлов.

Также он сообщил, что "проведение листинга и получение статуса публичной компании в США — это цель, к которой компания шла последние 6 лет. Это был очень долгий путь: от подготовительного периода, во время которого мы пытались понять, каким качествам должна соответствовать публичная компания, до юридического структурирования, которым мы занимались последние 3 года".

По его словам, компания готова показать, что может быть такой же прозрачной, как крупнейшие компании США и это для нее было большим вызовом.

"Для нас Nasdaq — очень приятная биржа, в которой представлены крупные компании вроде Apple, Facebook и Google", — подчеркнул господин Турлов.

После размещения акции Freedom Holding Corp. станут более доступными для широкого круга инвесторов США, а их стоимость будет иметь высокую оценку с их стороны.

"Капитализация компании по состоянию на 13-14 октября оценивалась примерно в $800 млн. Она значительно выросла за неделю перед листингом", — сообщил исполнительный директор компании.

Ранее в интервью Investory News Тимур Турлов рассказал, что проведение листинга на NASDAQ — это "очень большой и важный знак качества, которым не обладает ни один из наших конкурентов на рынке ценных бумаг. Во-первых, это означает постоянный доступ к капиталу. Если мы увидим какие-то интересные сделки, в том числе с точки зрения увеличения нашего бизнеса, покупки конкурентов, у нас теперь всегда есть источник капитала. Во-вторых, мы прошли огромный комплаенс от жестких регуляторов мира, получали рейтинги международных рейтинговых агентств. Уверен, это позволит нам привлечь клиентов, которым нужен респектабельный и надежный финансовый посредник, которому они смогут доверять все свои действия".

Freedom Holding Corp (USA) - ведущий розничный брокер и инвестиционный банк, брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Имеет более 115 тыс. клиентов по всему миру. В команде холдинга работает более тысячи специалистов из Украины, Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, США, Германии и Кипра. Собственный капитал холдинга составляет более $117,6 млн, совокупные клиентские активы - $1,3 млрд.

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