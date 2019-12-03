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Курс доллара в Украине бьет рекорды: свежие данные на 3 декабря

вторник, 03 декабря 2019, 09:53
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Фото: Pixabay

3 декабря НБУ зафиксировал курс доллара на рекордно низкой отметке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на официальные источники НБУ.

Официальный курс гривны относительно доллара в третий день зимы - 23,95 гривны за один доллар США. За сутки американская валюта подешевела на 2 копейки.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Напомним, что Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро по отношению к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ населения покупать валюту не может.

Ранее "Апостроф" информировал своих читателей о том, что есть эксперты считают, что на валютную ситуацию в Украине могут повлиять три фактора . Один из них - судебные процессы, связанные с приватизацией "ПриватБанка".

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