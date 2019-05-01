Украина подписала важный военный контракт с Турцией: фото

Представители украинского госпредприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома", заключили контракт с турецкой компанией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" ("MKEK") на поставку 120 мм управляемых ракет "Конус", производства ГП "Луч".

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также - другие условия реализации договоренностей. Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели.

Управляемая ракета "Конус" разработана ГП "ГККБ "Луч" для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО - 120 мм. Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту враждебного танка и пробить до 800 мм брони.

Преимуществом сотрудничества с MKEK есть возможность поставлять высокоточное оружие не только турецким Вооруженным Силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках, которые эксплуатируют танки со 120 мм пушками и активно сотрудничают с турецким ОПК - в частности, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине собираются наладить производство собственных боевых вертолетов, разработкой которой будут заниматься как государственные, так и частные предприятия.