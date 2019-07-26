Россия внезапно сделала Украине предложение по газу

Министерство энергетики России предложило Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это", — добавил министр.

Он отметил, что если в договоре и могут быть какие-то корректировки, то это вопрос коммерческих переговоров между компаниями.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019-го года.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с Новаком провести в сентябре переговоры.

Напомним, подробнее о газовых отношениях между Украиной и Россией читайте в материале "Апострофа": Медведчук тянет российский газ в Украину: в чем опасность.