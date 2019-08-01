Уровень - ниже нормы: в Украине разгорелся конфликт из-за работы водохранилищ

Госкомпания "НЭК Укрэнерго" заставляет работать компанию "Укргидроэнерго" в предаварийном или аварийном режиме.

Об этом говорится в письме и.о. генерального директора "Укргидроэнерго" Вадима Рассовского в адрес Укрэнерго, которое есть в распоряжении LIGA.net.

В письме говорится, что из-за отсутствия резервов на балансирующую энергию на теплоэлектростанциях и низкой разгрузки гидроэлектростанций в дневной период, работа Укргидроэнерго в ночное время приводит к дополнительным убыткам.

Причиной этого указываются некорректные предельные цены на балансирующем рынке.

"Укргидроэнерго обращается к Укрэнерго с требованием провести перерасчет небалансов за июль 2019 года, а также подчеркивает невозможность оказания услуг по автоматическому и ручному вторичному регулированию частоты и мощности с 1 августа на бездоговорных и безоплатных началах", - говорится в письме.

Согласно письму, из-за сложившейся проблемы уровень воды в Киевском и Кременчугском водохранилищах опустились ниже нормы.

По словам собеседника ЭП, де-факто энергетический рынок функционирует в аварийном режиме после введения нового рынка электроэнергии.

"Диспетчеры в Укрэнерго "зашиваются". Им приходится удерживать систему вручную, поскольку программное обеспечение не работает", - сообщил источник.

Как сообщал "Апостроф", Коломойский вывел своих работников на митинг, чтобы получить льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.