Украина подпишет с США и Польшей газовое соглашение: в чем суть

США, Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа.

Об этом сообщает польское издание BiznesAlert.

По информации издания, документ подпишут Петр Наимский, государственный секретарь канцелярии премьер-министра Польши, Рик Перри, министр энергетики США и Александр Данилюк, секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Республики Польша, инфраструктуры хранения газа в Украине и экспорта американского СПГ, а также газовых стыков в регионе.

Как сообщал "Апостроф", украинский частный импортер газа "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) подписал контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о поставках американского газа в Украину. Подробнее читайте в материале - Украина уменьшит зависимость от российского газа: назван новый поставщик.