Экс-глава НКРЭКУ заявил о сотрудничестве НАБУ и Коломойского

НАБУ действует в интересах Игоря Коломойского, фабрикуя дело по формуле "Роттердам+", от внедрения которой олигарх потерял миллиарды, закрывая глаза на его схемы в "Центрэнерго".

Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.

"Продолжается неприкрытое сотрудничество НАБУ и Коломойского. Проявилось это в оперативном признании со стороны НАБУ жертвой "Роттердама+" очередного активиста группы "Приват" с Днепра, который в последнее время специализировался на критике мэра Филатова и освещении пари со строительством моста. Сделано это для маскировки бездоказательности уголовного производства. А еще чуть раньше НАБУ уже оправдывалось за содействие Коломойскому из-за истребования у государственного "ПриватБанка" чувствительных юридических материалов для представления в иностранных судах. Вряд ли для усиления позиции государства..." - написал Вовк.

Экс-глава НКЭКУ отметил, что в то же время правоохранительные органы не обращают внимание на преступную схему, выстроенную Коломойским в госкомпании "Центрэнерго", которая закупает уголь у компаний, связанных с олигархом, по завышенной цене, дороже чем по формуле "Роттердам+", и продает произведенную электроэнергию предприятиям группы "Приват" по заниженным тарифам, чем наносит ущерб государству.

"Центрэнерго" под руководством менеджмента Коломойского "с отвращением", но покупает уголь по цене дороже "Роттердам+" в компаний, аффилированных с Коломойским, а вот продает в ущерб государству на пользу промышленных предприятий "Привата", - отметил Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

Ряд экспертов высказали мнение, что Коломойский построил преступную схему в "Центрэнерго" и зарабатывает, паразитируя на госкомпании. А политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.