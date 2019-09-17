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В Украине сделали важное заявление по запасам газа на зиму

вторник, 17 сентября 2019, 19:31
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Накопленных запасов газа в подземных хранилищах с учетом гарантированных поставок топлива из Европы в первом квартале 2020 года достаточно для прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба компании.

"Мы начали подготовку к прохождению осенне-зимнего сезона еще в апреле. Сейчас запасы газа в ПХГ уже достигли 19,5 млрд куб. м и на 4 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель. Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на первый квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать – Украина обеспечена газом на следующую зиму", – заявил Коболев.

Как отмечают в компании, закачка газа в ПХГ продолжается и продлится до начала отопительного сезона.

Как сообщал "Апостроф", в деле НАБУ по "Роттердам+" отсутствует состав преступления, и в бюро уже признали законность использования в формуле ценового индекса АРI2.

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