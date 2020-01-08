RU  UA

среда, 8 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.55
Меню
Энергетика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

8 января

16:05
Актер "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале "Властелин колец"
15:50
Что общего между принцессой Дианой и украинским борщом: в Британии опубликовали забавный факт
15:17
Джамала показала рождественские фото семьи, и маленький сын-стиляга пленил сердца ее фанов
14:40
Иран обнародовал видео мощного удара по военной базе США в Ираке
14:34
Мисс Украину-2019 засняли на пляже Бали - ее фигуре и загару нельзя не позавидовать
14:31
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: озвучены главные версии трагедии
14:21
Фанатов рассмешила восковая фигура известной певицы в Музее мадам Тюссо: фото
14:14
Огненные торнадо и адский дым: украинец, живущий в Австралии, детально рассказал о пожарах
14:01
Первый выход после рождественских каникул: Меган Маркл очаровала стильным образом
13:46
Бывшая стриптизерша требует $40 млн у создателей фильма с Дженнифер Лопес
13:33
Иран пошел на неожиданный шаг с черными ящиками самолета МАУ
12:24
Ракетная атака Ирана на военные базы США: всплыли противоречивые данные о жертвах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жителям Киева готовят приятный сюрприз с коммуналкой: сколько придется платить

среда, 08 января 2020, 15:23
переглянути новину українською

В столичном коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" приняли решение пересчитать тарифы за теплоснабжение в сторону уменьшения.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Так, указывается, что перерасчет ждет жителей Киева уже в январе.

В компании сообщили, что снижением тарифа исполняют постановление правительства от 24 ноября 2019 года по поводу начисления платы за тепловую энергию и услуги отопления и снабжению горячей водой из-за изменения цены природного газа.

"КП "Киевтеплоэнерго" будет осуществлена корректировка начислений (в сторону уменьшения) за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для всех категорий потребителей в связи с изменением цены природного газа, начиная с декабря 2019", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Равнение на Запад: сколько украинцы будут платить за электроэнергию

Купили газ, а он подешевел: что не так с акцией "Нафтогаза" для украинцев

Украинцы переплачивают за бензин: что происходит на АЗС и при чем здесь Россия

Есть эффективный способ, чтобы сделать Украину менее зависимой от России - экс-генсек НАТО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: