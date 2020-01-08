Жителям Киева готовят приятный сюрприз с коммуналкой: сколько придется платить

В столичном коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" приняли решение пересчитать тарифы за теплоснабжение в сторону уменьшения.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Так, указывается, что перерасчет ждет жителей Киева уже в январе.

В компании сообщили, что снижением тарифа исполняют постановление правительства от 24 ноября 2019 года по поводу начисления платы за тепловую энергию и услуги отопления и снабжению горячей водой из-за изменения цены природного газа.

"КП "Киевтеплоэнерго" будет осуществлена корректировка начислений (в сторону уменьшения) за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для всех категорий потребителей в связи с изменением цены природного газа, начиная с декабря 2019", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.