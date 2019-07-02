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​США оскандалились с новыми санкциями против России

вторник, 02 июля 2019, 09:49
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Соединенные Штаты решили отказаться от введения новых санкций против российских олигархов, вместо них предлагается ввести ограничения в отношении российских инвестиционных проектов, в том числе газопровода “Северный поток-2”.

Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на двух сотрудников аппарата Палаты представителей Конгресса США, а также два источника, близких к Минфину США.

К такому решению американские власти подтолкнули последствия введения санкций против российского олигарха Олега Дерипаски.

В апреле 2018 года США ввели санкции против Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний - одного из крупнейших производителей алюминия в мире UC Rusal, группы компаний En+, а также группу ГАЗ. Ввод санкций вызвал мгновенный обвал стоимости акций En+ и UC Rusal. Это также привело к появлению мощного лобби в лице американских финансовых институтов, в том числе хедж-фондов, работавших с акциями этих компаний. В январе 2019 года санкции были сняты в обмен на отказ Дерипаски от контроля над компаниями.

"Консультанты в финансовом секторе получали запросы от Минфина о деятельности российских олигархов. Но летом 2018 года они прекратились, что указывает: ведомство, скорее всего, потеряло интерес к этой теме”, - сказал собеседник издания. "Последующие действия администрации (отсутствие новых персональных санкций против российских олигархов - ред.) говорят сами за себя", - добавил он.

Вместо санкций против олигархов США решили сосредоточиться на российских инвестиционных проектах. Под удар может попасть российский газопровод "Северный поток-2".

"Конгресс никак не будет мешать санкциям против Nord Stream 2. Все ждут отмашки из Белого Дома, которая никак не наступает. Именно там - последнее препятствие. Трамп пока противится санкциям, потому что рассчитывает использовать их угрозу в качестве рычага давления на Германию", - сказал человек, близкий к Госдепартаменту.

Еще одним поводом для санкций может стать отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Высок также риск введения санкций в отношении российских военно-промышленных компаний.

Как сообщал "Апостроф", ранее Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, призванный остановить строительство российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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