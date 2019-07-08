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Новые санкции против России: Чего ожидать от саммита Украина-ЕС

понедельник, 08 июля 2019, 11:24
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В конечном документе 21-го саммита "Украина - ЕС" учтено до 99% пожеланий Украины. Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол в королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Об этом сообщает передает РБК-Украина.

По его словам, речь идет о территориальной целостности, и о санкциях в отношении РФ из-за паспортизации оккупированных Донецкой и Луганской областей.

"Сегодня состоится саммит. Уже готов проект документа саммита. Это документ трех президентов и окончательное слово будет за ними. В целом, 99% пожеланий Украины в документе было учтено. Речь идет и о территориальной целостности, и о санкциях в отношении РФ, включая и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации. Чрезвычайно важно, что на саммите будет обсужден вопрос помощи Приазовью; Вопрос расследования дела самолета МН-17;", - заявил Точицкий.

По его словам, в повестке дня также вопросы расширения интеграции Украины в ЕС.

"Это касается и сочетания энергетических рынков в будущем, интегрирование цифрового рынка. Кроме этого, учитывая то, что у нас достаточно позитивная динамика безвизового режима, мы начали диалог в части сотрудничества юстиции и прочего. Конечно, мы не обойдем вопрос Антикоррупционного суда, будем говорить и об электронных декларациях. Все это в повестке дня саммита", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 8 июля в Киеве в Мариинском дворце состоится 21-й саммит "Украина - ЕС". На нем президент Владимир Зеленский встретится с председателем Европейской комиссии Жаном-Полем Юнкером и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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