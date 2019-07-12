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​В США подготовили новый финансовый удар по России

пятница, 12 июля 2019, 12:30
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Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, в который включила запрет для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом.

Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Инициативу внесли демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

"Она (поправка в оборонный бюджет) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", — сказал конгрессмен Шерман.

Вместе с этим он отметил, что Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит "наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее". По его словам, такая поправка как раз делает это.

Сам проект бюджета еще не одобрен. Документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу после того, как его утвердят палата представителей и сенат.

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей. Там указывалось, что речь идет о новом российском госдолге, выпущенном через три месяца после вступления закона в силу.

Как сообщал "Апостроф", суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайших соратников, в том числе Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

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