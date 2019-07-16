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В ООН сообщают о росте числа людей, страдающих от голода: названы шокирующие цифры

вторник, 16 июля 2019, 11:14
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Почти каждый девятый человек в мире сталкивались в прошлом году с проблемой голода и недоедания, говорится в отчете нескольких учреждений ООН, в частности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает DW.

"Согласно оценкам, 820 млн человек недоедали в 2018 году. Этот показатель выше, чем в предыдущем году, тогда он составлял 811 млн человек", - отмечается в отчете.

В документе отмечается, что с 2016 года количество людей, страдающих в мире от голода, ежегодно растет. В то же время в 2005 году количество людей, которые страдали от голода и недоедания, составляла более 947 млн человек.

Наибольшую обеспокоенность у экспертов вызывает ситуация в странах Африки, а также в южных странах Азии. Согласно докладу ООН, в странах восточной части Африки, более 30% населения постоянно недоедает.

"В 2018 году на Азию пришлось 513 млн человек, которые недоедали, на Африку - 256 млн, на Латинскую Америку и страны Карибского бассейна - 42 млн", - говорится в докладе.

В ООН отметили, что в прошлом году каждый седьмой младенец в мире родился с недостаточным весом. Авторы доклада указывают на необходимость создания условий для поддержки продовольственной безопасности, особенно во время экономических кризисов.

Наряду с этим эксперты выражают обеспокоенность проблему ожирения в мире. По данным ООН, в мире насчитывается около 670 млн человек, страдающих от этого.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донецкой области боевики пообещали мирному населению повышения зарплат, но вместо него люди получили масштабные подорожания основных услуг и продуктов питания.

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