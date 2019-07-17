Заводы Коломойского выступили с требованием из-за новых цен на электроэнергию

Подорожание электроэнергии после запуска нового рынка электроэнергии привело к убыточности работы Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ), подконтрольных структурам Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителей предприятий.

По словам главы правления ЗЗФ Павла Кравченко, в себестоимости продукции предприятия электроэнергия составляет около 60%, и новые цены на это сырье привели к убытку завода примерно в 70 млн грн в месяц, а НЗФ – в 122 млн грн.

Топ-менеджер добавил, что даже с новой ценой завод с его относительно ровным графиком потребления вынужден покупать 12% электричества на самом дорогом балансирующем рынке.

Он уточнил, что предприятие потребляет около 179 СВт, а НЗФ – около 425 МВт.

В свою очередь, по оценке главы правления НЗФ Владимира Куцина, продукция завода после запуска нового рынка подорожала на $75 за тонну, что делает его неконкурентоспособным на мировом рынке.

Руководители ферросплавных заводов, уже добившихся остановки тарифа для Укрэнерго в июле, заявили, что оспорят и новый тариф НКРЭКУ, который будет снижен в августе на 10%.

Топ-менеджеры заявили о необходимости дать заводам возможность заключать двусторонние договора с производителем дешевой электроэнергии – Энергоатомом, или установить ограничения цен для энергоемких экспортных предприятий.

В то же время глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил заводам провести переговоры о возможности заключения двусторонних договоров. По его словам, ДТЭК мог бы выделить под эти поставки отдельные блоки.

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