НБУ ответил на громкое обвинения Счетной палаты в неэффективном использовании средств

В Национальном банке Украины опровергают использование более 100 млн грн, которые были выявлены Счетной палатой в результате проверки финансовой деятельности НБУ за 2017 год. По факту проверки Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается в сообщении, в материалах ГБР, указывается, что Счетная палата в 2018 году проверила административные расходы НБУ за 2017 год и обязательств по перечислению средств в госбюджет и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".

В НБУ считают это утверждение некорректным, так как "непонятно происхождение указанной цифры, ведь в отчете Счетной палаты вывод с такой суммой отсутствует".

Кроме того, НБУ не считает "неэффективным" использование средств на те цели, на которые они были направлены. А именно:

- 60 млн грн - судебные сборы по искам НБУ к Олегу Бахматюку;

- 39,7 млн грн - пенсионные взносы и расходы на содержание Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ);

- 7,1 млн грн - содержание непрофильных зданий и сооружений;

- 3,6 млн грн - выплаты возобновленным работникам;

- 2,5 млн грн - расходы на телефонную связь;

- 0,2 млн грн - неполученная компенсация от арендаторов помещений.

В Нацбанк утверждают, что информировали Счетную палату и предоставил подробные объяснения. "Однако возражения НБУ не учтены и даже не были добавлены к отчету Счетной палаты, что является нарушением статьи 35 Закона Украины "О Счетной палате", - подчеркивают в НБУ.

Что касается других обвинений, кроме опубликованных НБУ FactCheck, Нацбанк не обладает фактами, изложенными в постановлении, поэтому не может их комментировать.

Ранее, 30 мая ГБР начало расследование против сотрудников НБУ.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового.