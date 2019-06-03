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​Что ждет украинскую экономику до конца года: названы главные риски

понедельник, 03 июня 2019, 15:54
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Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин очертил главные риски для экономики Украины во второй половине 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что лето обещает быть бурным в политическом плане, при этом вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью.

Данилишин напомнил, что 2019 год - период наибольших выплат по внешнему госдолгу. За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре - 1,7 млрд долларов.

"Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов с гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе -апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту", - добавил он.

Глава Совета НБУ считает, что Украина справится, но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплаты по госдолгу 1,7 млрд долларов.

Данилишин отметил риски на валютном рынке. По его мнению, возможное заметное сокращение международных резервов само по себе способно дать негативный психологический сигнал участникам валютного рынка.

"Нельзя забывать и то, что до начала отопительного сезона, то есть, до октября Украине необходимо закачать в подземные газохранилища 15-16 млрд. куб. м. природного газа за летний сезон (май-сентябрь). При нынешних рыночных ценах для этого понадобится около 2,5 млрд долларов, которые придется найти в ближайшие четыре месяца (в целом нужны 3 млрд долларов, но у "Нафтогаза" есть кредитная линия на 0,5 млрд долларов). Таким образом, благоприятная ситуация на валютном рынке, которая наблюдалась в течение весны, может осложниться", - отметил он.

Данилишин разделяет позицию аналитиков Нацбанка, которые считают, что в этом году не исключено замедление темпов экономического роста до 2,5-2,7%.

"Украина - страна с малой открытой экономикой, ориентированной на экспорт агропродукции, сырья и полуфабрикатов с низкой добавленной стоимостью. То есть, серьезно зависит от мировых цен на сырье и ситуации в экономиках стран, наших основных торговых партнеров", - считает он.

Как сообщал "Апостроф", в НБУ рассказали, почему растет доллар.

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