​Создание при Порошенко Нацкомиссии по тарифам: КСУ принял резонансное решение

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пятница, 14 июня 2019, 14:41
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Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Об этом сообщает “"Зеркало недели".

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ образовал президент Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694. Позже – 22 сентября 2016 года – Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Также Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а поэтому согласно Конституции закон должен был определить именно такой ее статус, который предусматривает вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и управление ее работой Кабинетом Министров.

Как сообщал "Апостроф", НКРЭКУ определил механизм работы возобновляемой энергетики в условиях нового энергорынка.

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