​Зеленский объяснил, кому будут ​продавать ​украинскую землю

После земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции по реформе управления земельными отношениями, передает "Новое время".

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и компании. Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, - бред. Земля - это собственность граждан, но у них должно наконец появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю", - сказал Зеленский.

Он добавил, что после введения моратория 18 лет назад в Украине появился «масштабный процветающий теневой рынок».

"то миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривен", - заявил Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной Раде - до зимы отменить мораторий.