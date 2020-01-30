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Какие авто обложат налогами в Украине: появился полный перечень

четверг, 30 января 2020, 16:40
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В открытом доступе был опубликован список марок автомобилей, которые в 2020 году попадут под специальные условия налогообложения.

Перечень был опубликован на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Так, в списке названы автомобили класса "люкс", выпущенные после 2015 года, которые оцениваются в сумму дороже 1,77 млн гривен. По сообщению ГНС, собственники такого транспорта должны будут заплатить налог фиксированной ставкой 25 тысяч гривен в год.

"Владельцы люксовых автомобилей будут платить транспортный налог за авто с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1771125 грн", - говорится в сообщении ГНС.

В частности, в этом списке оказались авто марок: Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla и Toyota.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в 2020 году украинцам придется заплатить налог за каждый дополнительный квадратный метр жилья, который превышает установленную законом норму.

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