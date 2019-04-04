Нардеп просит силовиков проверить деятельность Херсонской и Николаевской таможень

Народный депутат Роберт Горват просит правоохранителей дать правовую оценку деятельности таможенников на юге Украины по вопросу причинения убытков госбюджету.

Об этом сообщается в его депутатском запросе в адрес генпрокурора, министра МВД, директора НАБУ и и.о. председателя ДФС.

По информации Горвата, должностные лица таможни ГФС с Херсонской области, АР Крым и города Севастополь, а также Николаевской таможни могли вести деятельность, нарушающую таможенное законодательство.

Так, с декабря прошлого года им зафиксированы оформления товаров 31 группы (селитра, минеральные удобрения, аммиачная селитра и др.) в нарушение статей 356, 260 Таможенного кодекса Украины.

"Товары ряда субъектов ВЭД были выпущены в свободное обращение до получения результатов соответствующих экспертиз без уплаты всех необходимых платежей в Государственный бюджет Украины. То есть, без применения таможенных платежей по временной таможенной декларации с наибольшей ставкой из тех, под которую может подпадать товар", - сообщается в запросе нардепа.

Он отметил, что, исходя из изложенного, усматривается нарушение по ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Горват просит руководство НАБУ, ГПУ, ГФС и МВД дать правовую оценку действиям руководства вышеупомянутых таможен ГФС.

Депутат также представил для правоохранителей список товаров российского производства, которые могли проникнуть на рынки Украины из-за нарушений ГФС.

"На юге - в портах Херсона и Николаева - не могли пройти таможенную проверку болгарская, грузинская и турецкая аммиачная селитра. Все партии, которые пересекли границу, были растаможены по временной декларации с отбором проб, но без уплаты пошлины", - отметили в СМИ.

Частные предприниматели (работники предприятия Запад) уже заметили тенденцию, что в южных областях страны ГФС пропускает российские товары, однако блокирует торговлю с ЕС и обращались с соответствующими заявлениями в СБУ.

В данный момент Николаевскую таможню ГФС возглавляет Игорь Резник, который ранее был главой аналогичной структуры в Херсонской области. Там его в феврале 2019 заменил Ираклий Катамадзе.