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В Киеве организовали "налоговый майдан" под зданием ГФС

четверг, 18 апреля 2019, 11:05
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В Киеве с 16 апреля продолжаются акции протеста у здания Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, участники акций требуют немедленного отчета исполняющего обязанности руководителя ГФС Украины Александра Власова о действиях сотрудников службы Антона Замятина и Игоря Чапичадзе, а также привлечения к ответственности замглавы ГФС Сергея Билана.

Об этом сообщает информационный портал "СтопКор".

"У ГФС Украины собралось много представителей различных общественных организаций и граждан, которые столкнулись со злоупотреблениями служебным положением налоговой полицией. Митингующие настроены решительно, хотят проводить акцию бессрочно и выдвигают ряд требований к руководству. Речь идет о покрывании руководством ГФС Украины преступных "схем" своих подчиненных. Мы не против самой ГФС как фискального органа, мы требуем привлечения к ответственности Сергея Билана и его подчиненных, которые построили коррупционные "схемы". За несколько дней митингующих никто из руководства так и не пригласил. Важным условием является увольнение первого заместителя руководителя Билана Сергея, который и покрывает коррупционные схемы, используя налоговую полицию", - сообщил координатор правозащитного подразделения ОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

Участники акции выдвигают следующие требования:

- Прекратить совершать физические и психологические расправы над бизнесом.

- Закрыть дело против страховой компании "Арсенал-страхование" (постановление о закрытии дела передать участникам акции).

- Выполнить решение Шевченковского районного суда г. Киева от 12.04.19 и вернуть имущество контрагентам страховой компании (публично, в присутствии правозащитников и адвокатов).

- Предоставить правозащитникам ОО "Стоп коррупции" копию приказа и.о. председателя ГФС об отстранении Чапичадзе и Замятина от должностей и проведения служебного расследования.

В рамках акции активисты разбили палатки, установили полевую кухню и создали "стену плача", на которой можно зафиксировать правонарушения фискалов. Записи уже делали предприниматели, которые пострадали от действий работников службы, и участники "налогового майдана".

К протестующим уже присоединились представители общественных организаций "Защита обычных людей", "Ассоциация противодействия агрорейдерству", "Стоп нелегал" и предприниматели, пострадавшие от притеснений фискалов.

"Мы заявляем о совершении преступных действий в отношении работников "Арсенал-страхование". Деньги со счетов предприятия забираются, но куда они идут? Никто не отчитался перед обществом. Мы поддерживаем бессрочную акцию и требуем от Генпрокуратуры привлечь к ответственности всех виновных", - заявил представитель ОО "Защита обычных людей" Дмитрий Павлычко.

Ситуацией, из-за которой начались акции протеста, стал обыск фискалами компании "Арсенал-страхование", который длился 34 часа. Все это время сотрудники предприятия находились фактически в заложниках. Одну из них - беременную женщину, госпитализировала "скорая".

Правозащитники считают, что дело сфальсифицировано, а постановление на обыск было подписано харьковским судьей. Журналисты выяснили, что ответственны за противоправный обыск руководитель следствия Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Игорь Чапичадзе, который до этого руководил следствием ГФС в Харьковской области, также следователь, проводивший обыски, Антон Замятин.

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