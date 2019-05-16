Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак

Механизм распределения действующего экологического налога требует пересмотра, так как он не направляется непосредственно на экологические нужды.

Об этом заявили участники глобального экономического форума при поддержке ООН, который состоялся в Киеве, сообщает "5 канал".

По словам министра экологии Остапа Семерака, большая часть экологического налога идет не на экологию, а на другие цели.

"Сегодня в Украине 45% средств, уплачиваемых от экологического налога, идут в общий фонд бюджета. А дальше те люди, которые принимают решение о том, как делится общий фонд бюджета, направляют эти средства на образование, на здравоохранение, на окружающую среду, на строительство дорог и прочее. Это неправильно", - заявил Семерак.

Ранее в Верховной Раде были зарегистрированы новые законодательные инициативы, которые положительно оценил бизнес.

Так, по словам начальника управления по охране окружающей среды компании "Метинвест" Владислава Варнавского, реформа эконалога позволит сделать экологический налог действительно эффективным.

"Законопроекты достаточно просты, и они предлагают использовать до 70% экологического налога на экологические проекты предприятий. То есть, предприятие принимает решение о том, что оно будет реализовать проект, инвестирует собственные средства, и когда проект завершен, уже подписаны документы о введении в эксплуатацию, предприятие оставляет в своем распоряжении ту часть эконалога, которая может покрыть эти расходы", - заявил Варнавский.

Ранее международная компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила, что несмотря на то, что платежи по экологическому налогу растут, они не используются в Украине на природоохранные цели. Большая часть средств поступает в государственный бюджет, а не в местный, и тратится на что угодно, но только не на экологию.

"Необходимо изменить механизм распределения и использования этих средств, а также стимулировать предприятия вкладывать деньги в улучшение окружающей среды", - прокомментировал финансовый директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.