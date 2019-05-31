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​Зеленский встретился с главами НАБУ и САП, дав им испытательный срок

пятница, 31 мая 2019, 13:53
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Сообщается, что Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницкий, чтобы обсудить улучшение взаимодействия антикоррупционных органов и повышения их эффективности.

"Владимир Зеленский отметил, что гарантирует независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

"Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев. Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в команде президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности проведения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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