Украинцам приготовили подлость с налогом на недвижимость: как будут штрафовать

Украинцам приготовили ловушку, касающуюся уплаты налога на недвижимость, при условии наличия квартир от 60 кв. м и домов от 120 кв. м.

Об этом сообщил экономист Илья Несходовский, передает Обозреватель.

Так, не всем украинцам приходят уведомления о необходимости уплаты налога, однако это не значит, что люди будут освобождены от этого налога в будущем.

"Если вам не приходили уведомления за 2016, 2017, 2018 годы, а мы сейчас платим за 2018 год, то сейчас может прийти уведомление, чтобы вы уплатили налог сразу за все годы, когда вы не платили. Вы все равно его заплатите когда-нибудь в будущем", – пояснил он.

Несходовский отметил, что люди, которые не получали налоговые сообщения, могут быть освобождены от штрафных санкций за несвоевременную уплату налога.

"Но есть один нюанс. В Налоговом кодексе обозначено четко – вопрос не в том, получили вы или нет, а было ли отправлено уведомление соответствующим налоговым органом. Мы знаем, как работает наша почта. Могли не получить, могли кинуть в другой ящик, или какие-то другие причины. Тут возникает ситуация – вы говорите, что не получили, они показывают подтверждение, что отправляли вам, и как результат вам будут начислены штрафные санкции", – добавил он.

При этом Несходовский указал на еще один важный нюанс.

"Если вы не получали налогового уведомления, то даже если вы заплатите, это не будет означать, что вы заплатили именно этот налог… Засчитают его только тогда, когда его насчитают, потому лучше всего обратиться в налоговую и задать вопрос относительно налогового уведомления", - уточнил он.

По его словам, чем больше срок просрочки, тем больше штраф за неуплату – до 20% от суммы, которую вы не заплатили. Таким образом, если сумма около 2000 грн, будет 400 грн штрафа.

Эксперт уточнил, что налоговая отправляет уведомление по адресу регистрации владельца недвижимости. После его получения на уплату налога отводится 10 дней.

Подробнее о необходимости повышения налоговой культуры среди украинцев, читайте в материале "Апострофа": Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать.