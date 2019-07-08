понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Налоги

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

05:37
Украинцам приготовили подлость с налогом на недвижимость: как будут штрафовать
04:10
Унизил военных: сеть разгневало появление Зеленского перед бойцами ООС, фото
03:25
В сеть попало секретное письмо про Трампа, разгорелся громкий скандал
02:28
​В Солнечной системе обнаружено идеальное место для зарождения жизни
01:23
​В России шаман распознал в Путине темного демона: стране грозит пламя
00:56
Бразилия стала победителем Кубка Америки: видеообзор
00:41
Голос. Діти-5: кто победил в суперфинале
00:16
​На Донбассе запаниковали из-за предательства России

7 июля

23:59
Авто слетело в водохранилище: в Харькове произошло опасное ЧП, видео
23:38
Пир во время войны: в Украине разгорелся скандал из-за телемоста с пропагандистами Путина
23:15
Известная спортсменка угодила в секс-курьез на престижном турнире: видео
23:14
С трудом держался на ногах: всплыли неожиданные подробности похищения соратника Гиркина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцам приготовили подлость с налогом на недвижимость: как будут штрафовать

понедельник, 08 июля 2019, 05:37
переглянути новину українською

Украинцам приготовили ловушку, касающуюся уплаты налога на недвижимость, при условии наличия квартир от 60 кв. м и домов от 120 кв. м.

Об этом сообщил экономист Илья Несходовский, передает Обозреватель.

Так, не всем украинцам приходят уведомления о необходимости уплаты налога, однако это не значит, что люди будут освобождены от этого налога в будущем.

"Если вам не приходили уведомления за 2016, 2017, 2018 годы, а мы сейчас платим за 2018 год, то сейчас может прийти уведомление, чтобы вы уплатили налог сразу за все годы, когда вы не платили. Вы все равно его заплатите когда-нибудь в будущем", – пояснил он.

Несходовский отметил, что люди, которые не получали налоговые сообщения, могут быть освобождены от штрафных санкций за несвоевременную уплату налога.

"Но есть один нюанс. В Налоговом кодексе обозначено четко – вопрос не в том, получили вы или нет, а было ли отправлено уведомление соответствующим налоговым органом. Мы знаем, как работает наша почта. Могли не получить, могли кинуть в другой ящик, или какие-то другие причины. Тут возникает ситуация – вы говорите, что не получили, они показывают подтверждение, что отправляли вам, и как результат вам будут начислены штрафные санкции", – добавил он.

При этом Несходовский указал на еще один важный нюанс.

"Если вы не получали налогового уведомления, то даже если вы заплатите, это не будет означать, что вы заплатили именно этот налог… Засчитают его только тогда, когда его насчитают, потому лучше всего обратиться в налоговую и задать вопрос относительно налогового уведомления", - уточнил он.

По его словам, чем больше срок просрочки, тем больше штраф за неуплату – до 20% от суммы, которую вы не заплатили. Таким образом, если сумма около 2000 грн, будет 400 грн штрафа.

Эксперт уточнил, что налоговая отправляет уведомление по адресу регистрации владельца недвижимости. После его получения на уплату налога отводится 10 дней.

Подробнее о необходимости повышения налоговой культуры среди украинцев, читайте в материале "Апострофа": Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Четыре миссии налогового кодекса

Ищем виновных: налоговый долг в Украине достиг рекордных 59 млрд гривен

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: