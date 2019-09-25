RU  UA

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Налоги

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

13:45
Ястремская - Плишкова: онлайн видео трансляция
13:40
Пожары и люди с оружием: команда "Орла и решки" стала заложником бунта в Индонезии
13:35
Эпоха бедности заканчивается: названы огромные заработки советников, которых хочет нанять Кабмин
13:28
Потолстевшему главарю ДНР его свита дала новое прозвище: опубликованы фото
13:14
Эксперт предупредил о возможном всплеске трудовой миграции из-за налоговых изменений в ГМК
13:00
Назначен новый глава Нацполиции и заместители Авакова: список фамилий
13:00
Стыдно и унизительно: создатель "Рэмбо" раскритиковал новый фильм с Сильвестром Сталлоне
12:45
Российские боксеры устроили побоище в гостинице
12:40
Никитюк поделилась эротическими мечтами, но пока вместо мачо с тату у нее есть лишь пушистый Рафчик
12:40
СССР возвращается: что творится в минздраве после ухода Супрун, фото
12:24
​Скандал с авиакомпанией Коломойского и SkyUp может получить новый поворот
12:12
Нардепы будут контролировать работу руководства Луганской области - Шахов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперт предупредил о возможном всплеске трудовой миграции из-за налоговых изменений в ГМК

среда, 25 сентября 2019, 13:14
переглянути новину українською

Всплеск трудовой миграции - это одно из последствий законопроекта №1210, ведь он не отражает мировые подходы к установлению ренты, а лишь олицетворяет пожелания бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом рассказал в интервью "5 каналу" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Законопроект №1210 - это чудо. Он появился сразу же после публичного выступления Игоря Коломойского, в котором он изложил свое видение подходов к установлению ренты. И после этого, фактически сразу же, появился проект №1210, где были воплощены все его желания. То есть, получилось, как он пожелал", - заявил он.

"Я уверяю вас: облагать конечный продукт, в который уже заложена добавочная стоимость, это нонсенс. Такого нет ни в одной стране, где добывают железную руду", - отметил Сергей Фурса.

По словам экономиста, такие изменения в налоговом кодексе обернутся мощным ударом для украинских производителей. Одной из первых о сворачивании производства в Украине, уже заявила ПАО "АрселорМиттал". По словам ее менеджмента, добыча сырья становится абсолютно нецелесообразной, поэтому планируется ее закупка на внешних рынках.

"Здесь главный вопрос - если мощные игроки вынуждены заявлять о сворачивании производства, то вероятно это и означает, что люди, которые были заняты в этом деле окажутся ненужными. И это закончится всплеском трудовой миграции", - подытожил Сергей Фурса.

Ранее международная аудиторская компания PWC заявила, что согласно ее исследованию, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджетные "термиты" под покровительством ГФС

Как глава ГФС зарабатывает на фиктивном НДС

Уплату налогов гражданами необходимо персонализировать

Хитрость правительства с ЕСВ может выйти боком всем украинцам - экономист

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: