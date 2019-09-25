Эксперт предупредил о возможном всплеске трудовой миграции из-за налоговых изменений в ГМК

Всплеск трудовой миграции - это одно из последствий законопроекта №1210, ведь он не отражает мировые подходы к установлению ренты, а лишь олицетворяет пожелания бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом рассказал в интервью "5 каналу" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Законопроект №1210 - это чудо. Он появился сразу же после публичного выступления Игоря Коломойского, в котором он изложил свое видение подходов к установлению ренты. И после этого, фактически сразу же, появился проект №1210, где были воплощены все его желания. То есть, получилось, как он пожелал", - заявил он.

"Я уверяю вас: облагать конечный продукт, в который уже заложена добавочная стоимость, это нонсенс. Такого нет ни в одной стране, где добывают железную руду", - отметил Сергей Фурса.

По словам экономиста, такие изменения в налоговом кодексе обернутся мощным ударом для украинских производителей. Одной из первых о сворачивании производства в Украине, уже заявила ПАО "АрселорМиттал". По словам ее менеджмента, добыча сырья становится абсолютно нецелесообразной, поэтому планируется ее закупка на внешних рынках.

"Здесь главный вопрос - если мощные игроки вынуждены заявлять о сворачивании производства, то вероятно это и означает, что люди, которые были заняты в этом деле окажутся ненужными. И это закончится всплеском трудовой миграции", - подытожил Сергей Фурса.

Ранее международная аудиторская компания PWC заявила, что согласно ее исследованию, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.