"Филип Моррис Украина" объявили лучшим налогоплательщиком Харьковской области

Компания "Филип Моррис Украина" стала победителем регионального тура рейтинга "Добросовестные налогоплательщики-2018" и признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области.

По данным ГФС, в 2018 году компания уплатила в бюджет 14,8 млрд грн налога.

Сейчас "Филипп Моррис Украина" входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков в Украине.

ЗАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Филипп Моррис Интернешнл. По 1994-2018 годы компании инвестировали более 370 млн долларов в производство и дистрибуцию сигарет в Украине, включая строительство современного производственного комплекса в Харьковской области. Сумма налогов и сборов, уплаченных компаниями в бюджеты всех уровней в 2018 году составила 17,2 млрд гривен. В компаниях в настоящее время работают более 1300 сотрудников.

Филипп Моррис Интернешнл - международная табачная компания, осуществляющая производство и продажу сигарет, бездымных продуктов и соответствующих электронных устройств, и аксессуаров, других никотиносодержащих продуктов. В компании заявляют о нацеленности на трансформацию табачной индустрии с целью "создания будущего без табачного дыма" благодаря новой категории продуктов с пониженным риском по сравнению с курением.

В Украине компания производит свою продукцию на фабрике в Харьковской области.

Продукция Philip Morris в Украине представлена торговыми марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L & M, Parliament и др. С 2016 года на украинском рынке представлены электронные системы нагрева табака IQOS.