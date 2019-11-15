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ГНС рассказала об успешной борьбе со схемами в сфере НДС: детали

пятница, 15 ноября 2019, 16:52
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За август-октябрь 2019 темпы роста начислений налога на добавленную стоимость выросли на 20,3%, в то время как база налогообложения - на 5,3%. При этом темпы роста уплаты внутреннего НДС за август-октябрь опережают вдвое темпы роста уплаты, которые были достигнуты за январь-июль (21,2% против 10,5%), когда вновь ГНС во главе с Сергеем Верлановым еще не начала свою работу.

Глава ГНС Сергей Верланов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Как следствие, индикативные показатели по НДС (за вычетом возмещения) с августа, когда на вновь ГНС была возложена функция администрирования налогов, выполняются в полном объеме. Более того, наблюдается перевыполнение индикатива чистого сальдо НДС за август-октябрь на 6,5%.

Кроме того, в ГНС отметили стабилизацию ритмичности и полноты возмещения НДС, которая впервые не используется с целью "искусственного" достижения индикативных показателей бюджетных поступлений.

Так, если в августе-октябре 2018 среднемесячная сумма заявок на возмещение составляла 13,3 млрд грн, а среднемесячная сумма возмещения 10,9 млрд грн, то за аналогичный период 2019 такие показатели составляли 13,5 и 12,3 млрд грн соответственно.

Также в налоговой отметили, что мониторинг налоговых накладных - инструмент в борьбе с фиктивным налоговым кредитом - значительно повысил свою производительность и фискальное значение.

В частности, по состоянию на 1 ноября ГНС не получила ни одного сообщения от налогоплательщиков на разблокирование 335 726 налоговых накладных на общую сумму около 7,7 млрд грн.

Это свидетельствует о том, что в Украине впервые блокируются, прежде всего, накладные компаний, причастных к минимизационным схемам, тогда как предприятия реального сектора получают возмещение беспрепятственно.

Напомним, ранее производители и экспортеры масла отмечали ритмичность возмещения НДС в Украине.

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