Киевский аэропорт "Жуляны" закрыли на ремонт: названы сроки

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны") не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, а именно — с 9:00 2 сентября по 9:00 12 сентября 2019 года.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба аэропорта.

Сообщается, что на аэродроме в это время будут проводить текущий ремонт взлетно-посадочной полосы. Также планируется провести частичный ремонт рулежных дорожек №1 и №2. Стоимость всех проводимых работ оценивается в 33 млн грн.

Указано, что в этот период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь". В частности, рейсы распределят между терминалами D и F.

Известно, что из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич", Belavia и LOT. В свою очередь, в терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines и Vueling Airlines.

При этом в "Жулянах" обещают, что аэропорт "Киев" будет открыт с 9:00 12 сентября — тогда все рейсы снова будут выполняться согласно расписанию на тот день.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 27 августа, в аэропорте "Жуляны" (Киев) задержали экс-министра здравоохранения Украины времен беглого экс-президента Виктора Януковича Раису Богатыреву.