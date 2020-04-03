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Кошка 40 дней пробыла одна из-за карантина: ей удалось выжить и даже родить котят, фото и видео

пятница, 03 апреля 2020, 18:59
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В китайском городе Ухань кошка 40 дней просидела дома одна, из-за того, что ее хозяева заболели коронавирусом и были госпитализированы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Хозяин британской короткошерстной кошки по кличке Лэ-Лэ рассказал, что вся его семья, состоящая из семи человек, заразилась коронавирусом в преддверии Китайского Нового года - до 25 января. К тому моменту кошка была на последнем сроке беременности. Когда всех членов семьи госпитализировали, хозяин Лэ-Лэ не стал просить окружающих присмотреть за кошкой, поскольку в его квартире можно было заразиться смертельно опасной инфекцией.

В результате Лэ-Лэ осталась одна в пустой квартире. Кошке удалось выжить благодаря двум открытым мешкам корма, которые ее владелец оставил перед отъездом в больницу.

"Я держал на застекленном балконе черепах и рыб в аквариуме. Также там была фильтрованная вода, которую кошка могла пить!, - пояснил хозяин.

Вместе с женой он закрыл все окна и двери, помимо балконной, прежде чем уехать на лечение.

"После этого мы понятия не имели, что происходило в квартире", - признался он.

Спустя 40 дней из больницы выписали жену. Она вернулась домой и обнаружила, что Лэ-Лэ родила четырех котят и прекрасно себя чувствует. Однако питомица съела всю рыбу в аквариуме.

"К счастью, черепахи пережили это испытание", - заметил владелец кошки. За время его отсутствия Лэ-Лэ похудела вдвое.

Как сообщал "Апостроф", в одном из регионов Китая объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса.

Напомним, что коронавирус является чрезвычайно заразным и очень стремительно распространяется, это происходит из-за особой структуры белка, что формирует специфические "шипы" на его поверхности.

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