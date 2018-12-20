Москва сунет нос: у Порошенко заметили опасные намеки в заявлениях Путина

Заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал во время пресс-конференции в четверг, в очередной раз показали намерение Москвы активно вмешаться в ход выборов президента и Верховной Рады Украины, которые состоятся в 2019 году.

Об этом говорится в заявлении Блока Петра Порошенко "Солидарность".

"Кремль еще раз продемонстрировал свою неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины ... Зато, Путин явно рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы более сговорчивыми, готовыми пожертвовать национальны интересами, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО", - считают в политсиле.

В заявлении говорится, что такое поведение Путина вполне предсказуемой и ожидаемой, "ведь Москва сует нос во внутриполитические дела большинстве европейских стран".

"Достойный сожаления факт, что все мы снова увидели текстуальное и содержательное совпадение между заявлениями российского президента и риторикой многих украинских оппозиционеров, в частности, относительно оценки недавних событий в Керченском проливе", - отметили в партии.