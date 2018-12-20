РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:16
В России нашли мертвым важного чиновника: подробности
18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Москва сунет нос: у Порошенко заметили опасные намеки в заявлениях Путина

четверг, 20 декабря 2018, 21:15

Заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал во время пресс-конференции в четверг, в очередной раз показали намерение Москвы активно вмешаться в ход выборов президента и Верховной Рады Украины, которые состоятся в 2019 году.

Об этом говорится в заявлении Блока Петра Порошенко "Солидарность".

"Кремль еще раз продемонстрировал свою неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины ... Зато, Путин явно рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы более сговорчивыми, готовыми пожертвовать национальны интересами, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО", - считают в политсиле.

В заявлении говорится, что такое поведение Путина вполне предсказуемой и ожидаемой, "ведь Москва сует нос во внутриполитические дела большинстве европейских стран".

"Достойный сожаления факт, что все мы снова увидели текстуальное и содержательное совпадение между заявлениями российского президента и риторикой многих украинских оппозиционеров, в частности, относительно оценки недавних событий в Керченском проливе", - отметили в партии.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы не готовы голосовать за честного президента - Олесь Доний

Убийство Гандзюк: как хотят "похоронить" дело известной активистки

Без рынка перед выборами: как политиков сплотил земельный вопрос

"Поправка Лозового": почему правоохранительная система оказалась на грани коллапса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: