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Радикалы наступают на пятки БПП: какие прогнозы дают партии Ляшко

понедельник, 24 декабря 2018, 19:54

Несмотря на админресурс власти, Радикальная партия Олега Ляшка получила третий результат с минимальным отрывом от партии президента Петра Порошенко "БПП "Солідарність", что дает возможность рассматривать прохождение радикалов во второй тур президентских выборов.

Об этом написал в Facebook политический эксперт Тарас Семенюк после предыдущих результатов выборов депутатов ОТО среди политических партий.

23 декабря в 13 областях страны в объединенных территориальных общинах прошли местные выборы глав и депутатов.

"Сегодня можно без сомнений говорить, что история меняется. И предыдущие результаты выборов депутатов ОТО среди политических сил это четко демонстрируют", - комментирует Семенюк. - "Несмотря на административный ресурс БПП, первое место занимает "Батькивщина". Еще интереснее выглядит тот факт, что разворачивается борьба за вторую позицию. Несмотря на огромные админ возможности Солидарности и их сателлитов (как вот аграрной партии) в регионах третье место занимает партия Ляшко, которая также наращивает мышцы".

Также политолог отметил, что это может сыграть свое влияние и на президентские выборы, старт кампании которых уже скоро увидит Украина.

"В связи с такими результатами можно рассматривать третью строчку радикальной партии на ОТО, готовностью вхождения во второй тур на выборах Президента", - добавил эксперт.

Напомним, что недавно лидер РПЛ Олег Ляшко призвал всех кандидатов на пост Президента к политическим дебатам, добавив, что готов представить свою программу относительно наиболее актуальных проблем современности и ждет этого от других.

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