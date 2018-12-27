Военное положение в Украине: в Генштабе ВСУ сделали важное заявление

Генеральный штаб ВСУ способен в случае агрессии России в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений.

Об этом в Facebook заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

Он рассказал о своем отчете президенту относительно военного положения.

"Первое - Генеральный штаб способен развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России. Второе - ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва", - написал генерал.

Муженко подчеркнул, что больее 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки в ходе учебных сборов.

"Третье - проведены комплексные учения бригад территориальной обороны и налажено практическое взаимодействие с органами государственной власти и другими составляющими сил обороны страны", - написал глава Генштаба.

Он также отметил, что Генеральный штаб в условиях угрозы открытой агрессии провел масштабные организационные и учебные мероприятия по обороне страны.

Кроме того, советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире одного из телеканалов заявил, что 28 декабря состоится совещание по поводу завершения военного положения.

"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. Послезавтра будет большая итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", военное положение в Украине завершилось 26 декабря, в 14:00.