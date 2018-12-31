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В прокуратуре предложили снять неприкосновенность с нардепа от БПП

понедельник, 31 декабря 2018, 18:44

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре.

Других подробностей собеседник издания не предоставил.

Согласно календарному плану, Верховная Рада после новогодних праздников должна собраться на очередную сессию 15 января.

Как отмечается, в начале апреля 2017 НАБУ провело обыск в офисах компаний, принадлежащих братьям Дубневичам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре комитет по вопросам регламента Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

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