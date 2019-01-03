Светличную назвали лидером по выполнению обещаний среди глав ОГА в Украине

Глава Харьковской области Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге ответственности среди глав ОГА в Украине.

По подсчетам экспертов аналитического портала "Слово и дело", глава ХОГА выполнила 84% из своих публичных обязательств.

Часть обещанного Светличной находится в процессе выполнения и планируется к выполнению в текущем и последующих годах. Эксперты также отметили отсутствие невыполненных обещаний председателя ХОГА за все три года присутствия в рейтинге.

Среди выполненных в 2018 году обещаний портал, в частности, называет ремонты школ в районах, ремонты в областных и районных больницах и оснащение их новым оборудованием. Также среди выполненного перечисляют достижения в области инклюзии, ремонты спортивных объектов, освещение улиц и тому подобное.

В первую тройку наиболее ответственных председателей областных администраций также вошли руководитель Днепропетровской области Валентин Резниченко (73%) и председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль (64%). Замыкает рейтинг глава Херсонской области Андрей Гордеев с 33%.

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Цель проекта - обеспечить реализацию принципа транспарентности и подотчетности власти, способствовать росту уровня ответственности политиков и должностных лиц перед гражданами.

Ключевым аспектом работы "Слова и дела" является определение уровня ответственности отечественных политиков и должностных лиц на основании систематического мониторинга и фиксации их обещаний, а главное - отслеживание состояния их выполнения.