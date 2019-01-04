За два дня расстреляли: в России Путину намекнули на незавидную судьбу

2019 год для России может стать определяющим в плане формирования протестных настроений против власти и, в частности, президента России Владимира Путина.

Об этом в своей колонке для "Апострофа" написал российский оппозиционер Константин Боровой.

Он отмечает, что в России растет недовольство властью и общество начинает осознавать, что Путин и его люди неспособны "проводить сколь-нибудь адекватную политику, руководить экономикой".

"Протесты проявляются в разной форме. Пока это социологические протесты. Вспомним 1989 год, когда расстреляли Чаушеску (президента Румынии, - "Апостроф"). Тогда вся ситуация развивалась в течение суток – были региональные протесты, потом Чаушеску собрал очередной митинг в поддержку себя, на котором начались протесты, которые вылились на улицы. И за два дня уже расстреляли Чаущеску", - напомнил Боровой, подчеркнув, что в России уже сейчас "непредсказуемая ситуация – протесты зреют и это очевидно".

Также он убежден, что власть ничего не может предложить обществу, что только ухудшает ситуацию.

"Поэтому 2019 год может стать определяющим. Текущее состояние в России, когда власть не способна управлять, а общество это понимает и не хочет этой власти – это пороховая бочка. Тут может произойти все, что угодно. Возвращаясь к митингу в поддержку Чаушеску, с которого он бежал – так вот, там взорвалась петарда, и начались волнения, которые вылились на улицы Бухареста", - резюмировал Боровой.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пороховая бочка под Путиным: на отношения Украины и России повлияют два фактора.