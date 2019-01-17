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Украинский нардеп устроил клоунаду в прямом эфире: сеть опознала в нем Гитлера

четверг, 17 января 2019, 05:41

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко оригинально выкрутился от обещания прийти в прямой эфир в костюме клоуна, если шоумен Владимир Зеленский объявить об участии в выборах президента.

Так, 16 января он действительно пришел в прямой эфире телеканала "Прямий", примерив костюм Чарли Чаплина. Гончаренко был одет во фрак, шляпу-котелок. Также у него были фирменные чаплиновские усы и трость.

"Мужик сказал – мужик сделал. Нужно выполнять", – сказал Гончаренко.

Вместе с тем в сети не слишком оценили показуху Гончаренко, отметив, что нардеп обещал прийти в образе клоуна, коим Чаплин не является.

Также известный блогер Антон Ходза опубликовал фото Гончаренко у себя в Facebook, подписав фото "Гитлер, которого мы заслужили".

Как известно, 23 декабря 2018 года Гончаренко заявил, что придет на телеэфир в костюме клоуна, если Зеленский пойдет в президенты.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 января Зеленский таки заявил о намерении баллотироваться в президенты, чем изрядно взволновал соцсети.

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